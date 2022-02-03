2021'in en iyi güvenlik yazılımları belli oldu

2021'in en iyi güvenlik yazılımları belli oldu

Almanya BT Güvenliği araştırma enstitüsü AV-TEST, 2021'in en iyi güvenlik yazılımlarını açıkladı.

Son zamanlarda internet kullanımının oldukça artması, beraberinde bazı güvenlik sorunlarını da getiriyor. Uzmanlar, söz konusu sorunlardan korunmak için mutlaka bir güvenlik yazılımı kullanmanızı öneriyor.

Almanya BT Güvenliği araştırma enstitüsü AV-TEST, Aralık 2021 itibarıyla Windows 10 kullanıcıları için en iyi antivirüs ve güvenlik yazılımları değerlendirme raporunu yayınladı.

EN İYİ GÜVENLİK YAZILIMLARI

Avira, Bullguard ve ESET gibi güvenlik yazılımları tam puan alırken, bir diğer tam puan alan yazılım ise Windows işletim sistemlerinde yerleşik halde bulunan Windows Defender oldu.

Microsoft Defender; Avast, AVG ve Malwarebytes gibi güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Almanya BT Güvenliği araştırma enstitüsü AV-TEST, söz konusu yazılımları koruma, verim ve kullanılabilirlik kategorilerine göre test etti ve belirli puanlar verdi.

İşte 2021'in en iyi antivirüs yazılımları ve aldıkları puanlar: