2021'in en popüler alan adları: TikTok, zirveyi Google'dan aldı

2021'in en popüler alan adları: TikTok, zirveyi Google'dan aldı

2021'de TikTok, internetin en popüler alan adı unvanını Google'dan alarak zirveye yerleşti.

İnternet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli Cloudflare, 2021 yılına veda ettiğimiz şu günlerde internetin en popüler alan adlarını yayınladı.

Son zamanların popüler sosyal medya platformu TikTok, Google.com'u geçerek en popüler alan adına sahip marka oldu.

Geçtiğimiz yıl açık ara zirvede olan Google, bu yıl ciddi bir düşüş yaşarken, TikTok ise 2020'de 7. sırada yer alıyordu.

EN POPÜLER 10 ALAN ADI

Cloudflare verilerine göre, 2021'in en popüler 10 alan adı şu şekilde:

1. TikTok.com

2. Google.com

3. Facebook.com

4. Microsoft.com

5. Apple.com

6. Amazon.com

7. Netflix.com

8. YouTube.com

9. Twitter.com

10. WhatsApp.com

2020 yılında ise en popüler 10 alan adı sıralaması şu şekilde kayıtlara geçmişti: