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    2021'in ilk yarısında en çok TV satan markalar

    Global akıllı TV pazarıyla ilgili 2021 yılının ilk yarısına ait rapor yayınlandı. İşte ilk 6 aylık dönemde zirvedeki üreticiler...
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 16:41
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    2021'in ilk yarısında en çok TV satan markalar

    Aylar önce otomotivde başlayan küresel çip tedarik sorunları, günümüzde birçok sektöre sıçramış durumda. Özellikle tüketici elektroniğinde yaşanan küresel sorunlar, fiyat artışını da beraberinde getiriyor.

    Akıllı televizyonların yaygınlaşması sonrasında, ekran sürücülerinde daha gelişmiş çipler kullanılmaya başlanmıştı. Bu nedenle sektör, çip krizinden oldukça etkilendi. Bu da fiyatların yaklaşık yüzde 30 artmasına neden oldu.

    PAZAR BÜYÜDÜ

    TV üreticilerinin yılın ilk yarısındaki performansını ortaya koyan yeni bir rapor yayınlandı. Yayınlanan bilgilere göre, yılın ilk yarısında etkili olan çip krizine rağmen pazar yüzde 6,8 büyüdü ve 98,3 milyon adet akıllı TV satışı gerçekleşti.

    2021 in ilk yarısında en çok TV satan markalar #1

    İLK YARIDA EN ÇOK SATAN MARKALAR

    Samsung, 20.8 milyon adet sevkiyatla açık ara ilk sırada yer alırken, onu 13.1 milyonluk sevkiyat gerçekleştiren LG Electronics takip ediyor.

    Çinli TCL ise, sevkiyatlarında artış kaydetti ve bu yılın ilk altı ayında 11.4 milyon adet satışla üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.

    Listenin dördüncü sırasında 8.4 milyon adetle HiSense, beşinci sırada ise 5.4 milyonla Xiaomi yer alıyor.

    2021 in ilk yarısında en çok TV satan markalar #2

    Rapor, ayrıca bu yılın ilk yarısında gerçekleşen 2.7 milyon OLED TV sevkiyatı ile tüketicilerin OLED TV'ye geçişinin hızlandığını gösteriyor.

    Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre OLED TV satışları yüzde 133,3 artmış durumda.

    Öte yandan uzmanlar, çip krizinin yoğun bir şekilde yaşanması nedeniyle ekran sürücülerindeki sıkıntının devam edeceğini düşünüyor.

    Bu da önümüzdeki dönemde televizyon fiyatlarının yükselişini sürdürmesi anlamına geliyor.

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