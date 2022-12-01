2022 Spotify özeti geldi! Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır? İşte bu yıl en çok dinlenen sanatçı ve şarkı!

2022 Spotify özeti geldi! Spotify Wrapped nedir, nasıl bakılır? İşte bu yıl en çok dinlenen sanatçı ve şarkı!

Binlerce kullanıcının beklediği 2022 Spotify özeti yayınlandı. Peki Spotify Wrapped nasıl girilir? 2022 Spotify özetine nasıl bakılır? İşte detaylar...

Dijital müzik hizmeti konusunda zirveye yerleşen Spotify, kısa sürede bütün dünyada poopüler hale geldi. 356 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu popüler müzik platformu, kullanıcılarına her yıl sonunda, özet çıkarıyor.

Spotify özeti ile kullanıcılar, alışkanlıklarını ve Spotify kullanım detayları hakkında bilgi sahibi oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda Spotify Wrapped ile kullanıcılar, bir yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçıları ve şarkıları öğrendiler.

2022 Spotify Wrapped yayınlandı. Kullanıcılar 2022 yılı boyunca en çok dinledikleri sanatçıyı ve şarkıcıyı öğrenmek için nasıl bakılacağını araştırıyor.

Spotify özetine nasıl bakılır?

Spotify kullanıcıları, 2022 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

Spotify 2022 yılın en çok dinlenenleri

Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı bu yıl UZI oldu. En çok dinlenen şarkı Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu. En çok dinlenen albüm yine UZI’nin El Chavo albümü olarak açıklandı. 2022’de Spotify’da en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak da Sezen Aksu yer aldı. En çok dinlediği grup ise Duman oldu.