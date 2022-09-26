2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Yıl bitmeden Android 13 güncellemesi alması muhtemel Samsung akıllı telefon modellerini sizler için listeledik.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.

Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, güncellemeyi akıllı telefon modellerine dağıtmaya başladı.

Bununla birlikte yeni sürüm, ilk olarak amiral gemisi modeller olan Galaxy S22, S22+ ve S22'ye geliyor.

2021’in aralık ayı bitmeden Galaxy S20, Galaxy Note 20 ve Galaxy Tab S7 gibi serilere Android 12 güncellemesini ulaştıran Samsung, görünüşe göre bu yıl daha hızlı olmak istiyor.

Güncelleme çalışmalarına son hız devam eden şirket, 2022 bitmeden birçok telefonunu Android'in son sürümü ile güncellemek istiyor.

Yıl bitmeden Android 13 alacak Samsung modelleri

Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile, Samsung’un yıl bitmeden Android 13 ile güncellemeyi planladığı telefonları listeledi. İşte 2022'de güncelleme alması beklenen modeller:

Galaxy S21

Galaxy S22

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A53

Samsung, yıl bitmeden yukarıdaki telefonları güncelleyebilirse, yılın başlarında da Galaxy Note 20, Galaxy S20 ve Galaxy Tab S7 ve Galaxy Ax2 serileri Android 13 güncellemesine kavuşabilir.