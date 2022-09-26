Petrol
84.3
-0.86%
Euro
17.8951
0.29%
Dolar
18.4465
0.18%
Altın
977.94
0.49%
Borsa
3301
0.60%
Bitcoin
351.804
-0.62%
BTXN Coin
10.30
11.47%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

    Yıl bitmeden Android 13 güncellemesi alması muhtemel Samsung akıllı telefon modellerini sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

    Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.

    Kısa bir süre önce Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın beta testlerine başlayan Samsung, güncellemeyi akıllı telefon modellerine dağıtmaya başladı.

    Bununla birlikte yeni sürüm, ilk olarak amiral gemisi modeller olan Galaxy S22, S22+ ve S22'ye geliyor.

    2022 de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri #1

    2021’in aralık ayı bitmeden Galaxy S20, Galaxy Note 20 ve Galaxy Tab S7 gibi serilere Android 12 güncellemesini ulaştıran Samsung, görünüşe göre bu yıl daha hızlı olmak istiyor.

    Güncelleme çalışmalarına son hız devam eden şirket, 2022 bitmeden birçok telefonunu Android'in son sürümü ile güncellemek istiyor.

    Yıl bitmeden Android 13 alacak Samsung modelleri

    Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Sammobile, Samsung’un yıl bitmeden Android 13 ile güncellemeyi planladığı telefonları listeledi. İşte 2022'de güncelleme alması beklenen modeller:

    • Galaxy S21
    • Galaxy S22
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy A53

    Samsung, yıl bitmeden yukarıdaki telefonları güncelleyebilirse, yılın başlarında da Galaxy Note 20, Galaxy S20 ve Galaxy Tab S7 ve Galaxy Ax2 serileri Android 13 güncellemesine kavuşabilir.


    İlginizi Çekebilir

    Emily Ratajkowski'den küvetli paylaşım
    Magazin

    Emily Ratajkowski'den küvetli paylaşım

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı
    Futbol

    Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı

    Görüş Bildir