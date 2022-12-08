2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

Google, 2022’de en çok sorgulatılan kelime, konu ve kişileri açıkladı.

Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.

2022 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, dünyada bu yıl içinde en çok aranan içerikleri açıkladı.

En çok "Wordle" aratıldı

Google Trends’den alınan bilgilere göre 2022’de en çok aratılan kelime ‘’Wordle’’ oldu. İkincilikte "Hindistan ve İngiltere", geriye kalanda ise "Ukrayna savaşı" ve "Kraliçe Elizabeth" yer aldı.

2022'de dünya genelinde aratılanlar

1. Wordle

2. India vs England

3. Ukraine

4. Queen Elizabeth

5. Ind vs SA

6. World Cup

7. India vs West Indies

8. iPhone 14

9. Jeffrey Dahmer

10 Indian Premier League

Yılın en çok aratılan haberleri

Google’da en çok aratılan haber başlıkları arasında aşağıdaki sorgular yer aldı:

1. Ukraine

2. Queen Elizabeth passing

3. Election Results

4. Powerball numbers

5. Monkeypox

Yılın en çok aratılan ünlüleri

1. Johnny Depp

2. Will Smith

3. Amber Heard

4. Vladimir Putin

5. Chris Rock

2022'de en çok aranan filmler

1. Thor: Love and Thunder

2. Black Adam

3. Top Gun: Maverick

4. The Batman

5. Encanto

En çok aratılan şarkılar