Petrol
78.08
1.18%
Euro
19.6307
0.22%
Dolar
18.6433
0.05%
Altın
1.07
-0.02%
Borsa
4819
-0.16%
Bitcoin
318.152
0.19%
BTXN Coin
5.12
-0.96%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

    Google, 2022’de en çok sorgulatılan kelime, konu ve kişileri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

    Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.

    2022 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, dünyada bu yıl içinde en çok aranan içerikleri açıkladı.

    En çok "Wordle" aratıldı

    Google Trends’den alınan bilgilere göre 2022’de en çok aratılan kelime ‘’Wordle’’ oldu. İkincilikte "Hindistan ve İngiltere", geriye kalanda ise "Ukrayna savaşı" ve "Kraliçe Elizabeth" yer aldı.

    2022'de dünya genelinde aratılanlar

    • 1. Wordle
    • 2. India vs England
    • 3. Ukraine
    • 4. Queen Elizabeth
    • 5. Ind vs SA
    • 6. World Cup
    • 7. India vs West Indies
    • 8. iPhone 14
    • 9. Jeffrey Dahmer
    • 10 Indian Premier League

    google trrensd

    Yılın en çok aratılan haberleri

    Google’da en çok aratılan haber başlıkları arasında aşağıdaki sorgular yer aldı:

    • 1. Ukraine
    • 2. Queen Elizabeth passing
    • 3. Election Results
    • 4. Powerball numbers
    • 5. Monkeypox

    Yılın en çok aratılan ünlüleri

    • 1. Johnny Depp
    • 2. Will Smith
    • 3. Amber Heard
    • 4. Vladimir Putin
    • 5. Chris Rock

    2022'de en çok aranan filmler

    • 1. Thor: Love and Thunder
    • 2. Black Adam
    • 3. Top Gun: Maverick
    • 4. The Batman
    • 5. Encanto

    En çok aratılan şarkılar

    • 1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
    • 2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill
    • 3. Glimpse of Us – Joji
    • 4. Denny Caknan and Happy Asmara
    • 5.ミックスナッツ – Official Hige Dandism

    2022- 2023 AÖL sınavlar tarihleri! Açık lise sınavları ne zaman? Sınavlar online mı olacak?
    Gündem

    2022- 2023 AÖL sınavlar tarihleri! Açık lise sınavları ne zaman? Sınavlar online mı olacak?

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Çin'de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü
    Dünya

    Çin'de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü

    Görüş Bildir