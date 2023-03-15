2022'de sızdırılan şifre sayısı 721 milyonu geçti SpyCloud’un araştırmasına göre, 2022 yılında 721.5 milyon kimlik bilgisi internete sızdırıldı.

Gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.

SpyCloud tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022’de darkweb veya çeşitli hacker forumlarında 721.5 milyonun üzerinde kimlik bilgisi paylaşıldı.

Bu kimlik bilgilerinin çoğu, kötü amaçlı yazılım bulaşan üçüncü parti iş uygulamalarından toplandı.

Hala aynı şifreler kullanılıyor

Araştırmacılar, şifreleri internete sızdırılan kişilerin yüzde 72’sinin hâlâ aynı şifreleri kullandığını belirtiyor.

Kullanıcılar şifre belirlerken, daha çok basit olmasını tercih ediyor. Sayıların, harflerin ve sembollerin klavye üzerindeki kolay kombinasyonları dünya çapındaki çoğu şifrede yer alıyor.

Saldırganlar kullandığınız diğer hizmetlere erişebileceğinden, hesaplarınızdan biri saldırıya uğradığında, bu sizi tehlikeli bir durumda bırakabilir.

2022'de en çok kullanılan şifreler

Veri ihlalleri sonucu sızdırılan şifrelerden oluşan rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘password’ yer alıyor. 2021'de en çok kullanılan şifre olan "123456" ise 2022'de ikinci sıraya geriledi.

En çok kullanılan 20 şifre ise şu şekilde:

1. password (şifre)

2. 123456

3. 123456789

4. guest

5. qwerty

6. 12345678

7. 111111

8. 12345

9. col123456

10. 123123