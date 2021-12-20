2022'nin amiral gemisi Xiaomi 12'den yeni görüntüler

Xiaomi'nin 2022'de amiral gemisi olması beklenen Xiaomi 12 modeline ait yeni görüntüler sızdırıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. 28 Aralık'ta tanıtılması beklenen telefona ait yeni render görüntüleri internette paylaşıldı.

Ortaya çıkan yüksek kaliteli görüntülere göre, Xiaomi 12 modelinde 6.2 inç büyüklüğünde bir ekran yer alacak.

152.7 x 70 x 8.6 mm'lik boyutlarıyla Xiaomi Mi 11'e göre daha kompakt bir yapıya sahip telefon, arka kısmında üçlü kamera dizilimiyle gelecek. Ana kameranın ise 50 MP olacağı belirtiliyor.

EN GÜÇLÜ İŞLEMCİDEN GÜÇ ALACAK

Xiaomi 12'yi güçlü yapan bir diğer unsur ise sahip olduğu işlemci. Qualcomm'un 2022'ye damga vuracak en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 1'den güç alacak telefonun, 100W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.