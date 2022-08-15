2022'nin en güçlü telefonlarının batarya performansı

iPhone 13 Pro Max, Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 ve Galaxy S22 Ultra batarya testine girdi.

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 modellerini tanıtmıştı. iPhone 13, mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı model tanıtan ABD'li şirket, bir önceki seriye göre daha yüksek bataryalar tercih etti.

Güney Koreli Samsung ise birkaç gün önce yeni katlanabilir telefonları olan Galaxy ZFold4 ve Galaxy Z Flip4 ile rakiplerine gözdağı verdi. Ancak yapılan testler, katlanabilir telefon bataryalarının henüz istenen düzeye gelmediğini gösteriyor.

En iyi telefonların batarya performansı

Yapılan testlere göre, Galaxy Z Fold4 Samsung'un en uzun süre kullanılabilen telefonu olsa da diğer rakiplerinden geride kaldı.

Akıllı telefonun 4.400 mAh kapasiteli bataryası, 9 saat 18 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde oyun oynamaya imkan tanıdı. 3.700 mAh kapasite bataryalı Galaxy Z Flip4 ise 9 saat 4 dakika kesintisiz oyun deneyimi sundu.

Son olarak Samsung Galaxy S22 Ultra, 5.000 mAh kapasiteli bataryasına rağmen 8 saat 56 dakika oyun oynama imkanı sundu.

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın büyük bataryaya sahip olmasına rağmen Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ün gerisinde kalmasının nedeni ise işlemci.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarda kullandığı Snapdragon 8+ Gen1 işlemcisi, verimlilik açısından diğer Android rakiplerini geçmeyi başarıyor.

Zirvede iPhone 13 Pro Max var

4352 mAh batarya kapasitesine sahip iPhone 13 Pro Max, 10 saat 35 dakika oyun testine dayanarak en iyi telefonlar arasında zirveye yerleşti ve bataryası en çok dayanan telefon oldu.

İkinci sırada 9 saat 38 dakika dayanan Xiaomi 12 Pro yer alırken, 9 saat 19 dakika dayanan OnePlus 10 Pro üçüncü sırada kendine yer buldu.

İşte sıralama: