2022'nin en iyi Android akıllı telefonları

AnTuTu, aralık ayının en iyi performans gösteren Android telefonlarını açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Aralık 2022'nin en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Lider: IQOO 11 Pro

AnTuTu'nun Benchmark testine göre 2022'nin en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan IQOO 11 Pro oldu. Telefon, 1 milyon 311 bin 221 puan alarak zirveye yerleşti.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 16GB RAM ve 521GB depolama alanı yer alıyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan listede, vivo X90 ve X90 Pro hariç tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 yonga setinden güç aldığını görüyoruz.

En iyi 10 Android telefon

AnTuTu'nun Aralık 2022 sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: