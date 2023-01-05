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    2022'nin en iyi Android akıllı telefonları

    AnTuTu, aralık ayının en iyi performans gösteren Android telefonlarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 09:25
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:13
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    2022'nin en iyi Android akıllı telefonları

    Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

    Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Aralık 2022'nin en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

    Lider: IQOO 11 Pro

    AnTuTu'nun Benchmark testine göre 2022'nin en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan IQOO 11 Pro oldu. Telefon, 1 milyon 311 bin 221 puan alarak zirveye yerleşti.

    Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 16GB RAM ve 521GB depolama alanı yer alıyor.

    iqoo

    AnTuTu tarafından paylaşılan listede, vivo X90 ve X90 Pro hariç tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 yonga setinden güç aldığını görüyoruz.

    En iyi 10 Android telefon

    AnTuTu'nun Aralık 2022 sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

    • iQOO 11 Pro
    • Redmi K60 Pro
    • vivo X60 Pro+
    • iQOO 11
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13
    • vivo X90 Pro
    • Motorola Moto X40
    • vivo X90
    • OnePlus Ace Pro

    vivo


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