2022'nin en kötü teknoloji patronları listesi belli oldu

2022'nin en kötü teknoloji patronları listesi belli oldu

Teknoloji dünyasının öne çıkan isimleri, sektörde sergiledikleri kötü performanslar üzerinden değerlendirildi.

Amerika'nın en iyi teknoloji CEO'ları, son birkaç yıldır elde ettikleri önemli miktarda gelirle milyarderlere dönüştü.

Ancak 2022'de işler, milyarderler listesindeki Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve diğer bazı isimler için iyi gitmedi.

1- Mark Zuckerberg

Guardian'ın "2022'nin en kötü teknoloji patronları" listesine göre, "bir zamanların dehası" olarak anılan Facebook'un patronu Zuckerberg, 2021'in sonlarında Facebook'un kendisi için yeterince distopik olmadığını söyledi.

Sanal gerçeklik evreninde ses getirmeyi hedefleyen Zuckerberg Meta'yı kurdu ancak olmadı. Meta'nın servetinde gerileme yaşandı.

Şubat ayında Zuckerberg'in şirketinin hisse senetleri, yanlış hamleler yüzünden bir günde 230 milyar dolar (190 milyar sterlin) düşerek rekor kırdı.

Zuckerberg, çalışanlarına iş dünyasına ilişkin yanlış değerlendirmeler yaptığını söylerken, "Yanlış anladım ve sorumluluğunu alıyorum." dedi.

11 bin kişiyi daha işten çıkaran Zuckerberg'e 10 üzerinden 6 puan verildi.

2- Jeff Bezos

Amazon da işten çıkarmaları duyurdu. New York Times, 10 bin kişinin işine son verileceğini yazdı.

10 üzerinden 4 puan verilen şirketin kurucusu Jeff Bezos, herkese hayatı boyunca o zamanki 124 milyar dolarlık net servetinin çoğunu bağışlayacağını söyledi.

Öte yandan Bezos'un çalışanları, kısa süre önce Insider'a yaptıkları açıklamada, şirketin ses asistanı Alexa'nın "muazzam bir hayal gücü başarısızlığı" olduğunu anlattı.

3- Elon Musk

SpaceX ile Tesla'nın sahibi olan ve son olarak Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın puanı 10 üzerinden 7 oldu. Musk'ın, Twitter konusunda önce satın alma girişiminde bulunduğu, sonra ise bundan vazgeçmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Haberde, "Dışarıdan bakıldığında bir felaket gibi görünüyor ama Musk eğlendiğinin her türlü belirtisini gösteriyor." denildi.

4- Parag Agrawal

Bir dönem Twitter'ın CEO'luğunu yapan Parag Agrawal için işler, Elon Musk şirketi satın alana kadar iyi gitti.

İkilinin ilk başta samimi bir ilişkisi olsa da Musk'ın platformu satın alması konusunda anlaşmazlığa düştüklerinde bu ilişki hızla kötüleşti.

Musk, Twitter'ın bot sorununun boyutunu araştırmak istediğinde Agrawal, planın neden işe yaramayacağını ayrıntılı olarak açıkladı. Yaşanan tartışmada Musk, ekim ayında satın alma işlemini gerçekleştirdi ve Agrawal'ı kovdu.

Haberde, "Agrawal işini kaybetti, ancak şu ana kadar kötü olduğuna dair net bir belirti göstermiyor. Korkunç yıl puanı: 7/10." ifadeleri kullanıldı.

5- Sam Bankman-Fried

Kripto para borsası FTX, birkaç ay önce dünyanın zirvesindeydi. Super Bowl sırasında reklamlar yayınladı ve adını Miami Heat arenasında sergiledi.

Fakat Sam Bankman-Fried'ın kurucusu olduğu şirket, kasım ayında çöküşünü duyurdu.

Birkaç hafta sonra Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı ve davayla ilgili savcı tarafından "Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri" şeklinde suçlandı.

Bankman-Fried'ın korkunç yıl puanı 10 üzerinden 10 olarak gerçekleşti.