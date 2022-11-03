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- 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin lirayı aştı
2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin lirayı aştı
- Haber Merkezi
- 03.11.2022 - 15:40
- Güncelleme : 03.11.2022 - 16:16
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrası, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.
TÜİK verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelecek.
2023 IMEI kayıt ücreti
Yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 091 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;
- 2012 - 100 TL
- 2013 - 115 TL
- 2014 - 119 TL
- 2015 - 131 TL
- 2016 - 138 TL
- 2017 - 149 TL
- 2018 - 500 TL
- 2019 - 1500 TL
- 2020 - 1838 TL
- 2021 - 2 bin 006 TL
- 2022 - 2 bin 732 TL
- 2023 - 6 bin 091 TL
Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL olacak.
Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar, kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanacak.
Yurt dışından telefon getirmek zorlaştı
Vergiler düşmeyince yurt dışından ucuza iPhone getirmek için çeşitli turlar düzenleniyordu. Ancak IMEI kaydına gelen zamlar sonrası, ucuza telefon getirmek daha da zorlaştı.
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