2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin lirayı aştı

TÜİK verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrası, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI ücretinin ne kadar olacağı belli oldu.

TÜİK verilerine göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2023 IMEI harcına da aynı oranda zam gelecek.

2023 IMEI kayıt ücreti

Yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 091 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL

100 TL 2013 - 115 TL

115 2014 - 119 TL

119 2015 - 131 TL

131 2016 - 138 TL

138 2017 - 149 TL

149 2018 - 500 TL

500 2019 - 1500 TL

1500 2020 - 1838 TL

1838 2021 - 2 bin 006 TL

2 bin 006 2022 - 2 bin 732 TL

2 bin 732 2023 - 6 bin 091 TL

Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece 2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL olacak.

Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor. Kesin karar, kasım ayı sonunda Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Yurt dışından telefon getirmek zorlaştı

Vergiler düşmeyince yurt dışından ucuza iPhone getirmek için çeşitli turlar düzenleniyordu. Ancak IMEI kaydına gelen zamlar sonrası, ucuza telefon getirmek daha da zorlaştı.

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