2023'te en çok satan akıllı telefonlar: Zirvede iPhone var 2023'ün ilk yarısında en çok hangi akıllı telefon modellerinin satıldığı ortaya çıktı. Zirvede iPhone modellerinin ağırlıkta olması dikkat çekti.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2023'te de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmaya göre küresel akıllı telefon pazarı 2023'te, on yılın en düşük seviyesini görecek.

Counterpoint Research, 2023 yılında akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 1,15 milyar cihaza düşmesini beklediğini söylüyor.

En çok satan modeller belli oldu

2023'ün ilk yarısında en çok hangi akıllı telefon modellerinin satıldığı ortaya çıktı. Zirvede iPhone modellerinin ağırlıkta olması dikkat çekti.

Apple'ın şu anki en pahalı telefonu olan iPhone 14 Pro Max'in 26,5 milyon sevkiyatla zirvede yer aldığı görülüyor.

İlk beş sıranın dördünü iPhone'ların oluşturması gözden kaçmazken, Samsung ise A14 modeli ile listeye 5. sıradan giriş yapıyor.

İşte yılın ilk yarısında en çok satan 10 model:

iPhone 14 Pro Max (Apple) - 26,5 milyon

iPhone 14 Pro (Apple) - 21 milyon

iPhone 14 (Apple) - 16,5 milyon

iPhone 13 (Apple) - 15,5 milyon

Galaxy A14 (Samsung) - 12,4 milyon

Galaxy S23 Ultra (Samsung) - 9,6 milyon

Galaxy A14 5G (Samsung) - 9,0 milyon

Galaxy A54 5G (Samsung) - 8,8 milyon

Galaxy A34 5G (Samsung) - 7,1 milyon

iPhone 11 (Apple) - 6,9 milyon

Çin ekonomisinin hızlı bir toparlanmadan uzak oluşu tüketicileri harcama konusunda temkinli davranmaya itiyor.

Yılda ortalama 450 milyon cihaz satın alan Çin'in akıllı telefon alımları yılda 270 milyona gerileyecek.

Enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle düşen talepler genellikle üst seviye telefonları etkilemiyor.

Analistler, Apple'ın akıllı telefon pazarındaki düşüşten çok fazla etkilenmeyeceğini belirtiyor.

iPhone 15 serisi eylül ayında tanıtılacak ve Counterpoint yıl sonuna kadar seriden güçlü bir performans bekliyor.

Toplam satışlarda Samsung hala lider

Öte yandan, toplam yıllık sevkiyatlar açısından Güney Koreli üretici Samsung, uzun bir süredir liderlik koltuğunda oturuyor.

Analistler, özellikle iPhone 15 serisiyle birlikte bu yıl Apple'ın Samsung'u geçebileceğini düşünüyor.

Küresel akıllı telefon piyasasında yaşanan sıkıntıların 2024 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.