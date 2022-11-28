2023'te satışa çıkacak iPhone SE 4'ün fiyatı ortaya çıktı

Apple, iPhone 14 mini yerine yeni nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte telefon hakkında son bilgiler...

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile gelecek.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyor. Yeni iPhone SE yüz tanıma özelliğini desteklemeyecek ve Face ID sistemine sahip olmayacak.

Ayrıca yeni nesil iPhone SE, Apple'ın USB-C bağlantı noktasına sahip ilk akıllı telefonu olabilir.

iPhone SE 4 fiyatı

Çinli kaynaklara göre iPhone SE 4, en fazla 3 bin 500 yuan, yani yaklaşık 490 dolar karşılığında satışa sunulacak. iPhone SE 4'ün, önümüzdeki yılın bahar aylarında satışa çıkması bekleniyor.