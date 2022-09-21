2024 yılında yeni bir Playstation 5 gelebilir

İddialara göre Sony, 2024 yılında yeni bir PlayStation 5 modeli piyasaya sürecek.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmesine rağmen son zamanlarda çip kriziyle boğuşuyor.

Öte yandan Sony, yeni bir PS5 modeli piyasaya sürmek için çalışmalar yürütüyor. İddialara göre şirket, Eylül 2024'te yeni bir PlayStation 5 modeli piyasaya sürebilir.

Birçok oyuncu, Playstation 5 ve Xbox Series X’in Pro versiyonlarını beklese de yeni PS5, Pro bir model olmayacak.

Yeni PS5 harici sürücü ile gelecek

İddialara göre yeni PS5, standart model ile aynı donanım özelliklerine sahip olacak,ancak harici bir disk sürücüsü ile gelecek.

USB-C kablosu ile cihaza bağlanacağı düşünülen harici sürücü, yeni bir PS5 paketi dahilinde satılacak.

Playsation 5’in son fiyat artışı ile Xbox konsollarına göre pahalı olması, son zamanlarda Sony'yi rahatsız ediyor. Şirket, daha ucuz olan dijital PS5 modelinin üretimine ağırlık verebilir.