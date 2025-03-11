2025'in en iyi batarya ömrüne sahip akıllı telefonları belli oldu

Akıllı telefonların pil ömrü, teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda önemli ölçüde arttı.
Artık kullanıcılar, gün boyu hatta birkaç gün boyunca şarj cihazına ihtiyaç duymadan telefonlarını kullanabiliyor.
2025 yılında yapılan testler, bu alandaki ilerlemenin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. 2025'in en iyi batarya performansı ile öne çıkan modeller belli oldu.
BİRÇOK TEST YAPILDI
Telefonların şarjla ne kadar dayandığını belirlemek için yapılan testlerde, cihazların ekran yenileme hızı varsayılan ayarda tutuldu ve sürekli olarak web'de gezinme senaryosu uygulandı.
Bu testler sonucunda, bazı modeller 20 saati aşan pil ömrüyle dikkat çekti. Özellikle Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olan telefonlar, pil ömrü konusunda büyük bir avantaj sağladı.
EN UZUN ÖMÜRLÜ TELEFONLAR LİSTESİ
İşte 2025'in en iyi batarya performansına sahip telefonları ve pil ömürleri:
Asus ROG Phone 9 Pro: 20 saat 34 dakika
OnePlus 13: 19 saat 45 dakika
OnePlus 13R: 18 saat 49 dakika
Asus ROG Phone 8 Pro: 18 saat 48 dakika
Moto G 2025: 18 saat 32 dakika
OnePlus 12R: 18 saat 8 dakika
iPhone 16 Pro Max: 17 saat 17 dakika
Samsung Galaxy S25 Ultra: 17 saat 14 dakika
Moto G Power (2025): 17 saat 13 dakika
OnePlus 12: 17 saat 5 dakika
Asus Zenfone 11 Ultra: 17 saat 1 dakika
Samsung Galaxy S25 Plus: 16 saat 55 dakika
Samsung Galaxy S24 Ultra: 16 saat 45 dakika
iPhone 16 Plus: 16 saat 29 dakika
Samsung Galaxy S24 Plus: 15 saat 58 dakika
DİKKAT ÇEKEN MODELLER VE ÖZELLİKLERİ
Listedeki ilk iki sırada yer alan Asus ROG Phone 9 Pro ve OnePlus 13, Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle dikkat çekiyor.
Bu yonga seti, telefonların hem performansını artırıyor hem de pil ömrünü uzatıyor. Ayrıca, iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra gibi amiral gemisi modeller de uzun pil ömrüyle kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.
Akıllı telefon üreticileri, pil teknolojileri üzerine yaptıkları yatırımlarla gelecekte daha da uzun ömürlü cihazlar sunmayı hedefliyor.
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