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    2025'ten itibaren uzaya balonla seyahat etmek mümkün olacak

    İspanyol uzay turizmi şirketi HALO Space, yolcuları balon gezileriyle uzayın sınırına götürmenin planlarını yapıyor. Biletlerin fiyatları ise 100 bin euro ile 200 bin euro arasında değişecek.
    • 23.10.2022 - 05:16
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 05:26
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    2025'ten itibaren uzaya balonla seyahat etmek mümkün olacak

    Madrid merkezli uzay turizmi şirketi olan HALO Space insanların uzaya balonla seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

    Şirket, 100.000 ila 200.000 euro fiyatlarıyla balona bağlı bir kapsül içinde turistleri uzayın kenarına götürmeyi planlıyor.

    Nihai kapsül tasarımı, 8 yolcu ve bir pilotu taşıyabilecek kapasitede olacak.

    360 derecelik dünya manzarası bahşediyor

    Kapsül 40 km yüksekliğe kadar 360 derecelik dünya manzarasına izin veren panoramik pencerelere sahip olacak.

    Şirket, Hindistan'daki prestijli Tata Temel Araştırma Enstitüsü'nün (TIFR) Balon Tesisi'nden yola çıkacak olan test uçuşunu aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleştirecek.

    Daily Mail'in haberine göre, İspanya'da 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda ikinci bir test uçuşu daha planlanıyor.

    2025 ten itibaren uzaya balonla seyahat etmek mümkün olacak #1

    İlk ticari uçuşların 2025'te yapılması planlanıyor

    İsviçreli yatırım bankası UBS, ticari uzay uçuşunun önümüzdeki on yılda 3 milyar dolarlık bir iş haline gelme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

    İlk ticari uçuşların 2025'te başlaması bekleniyor ve şirket dört kıtada faaliyet göstermeyi ve 2029'dan itibaren yılda 3.000 yolcu ile toplam 400 ticari seyahat yapmayı planlıyor.

    2025 ten itibaren uzaya balonla seyahat etmek mümkün olacak #2

    Bilet başına 100.000 ila 200.000 euro

    Fiyatların ise bilet başına 100.000 ila 200.000 euro arasında olması öngörülüyor.

    HALO Space'in CEO'su ve kurucusu Carlos Mira, "İlk günden itibaren önceliğimiz teknik ve operasyonel mükemmellik oldu. Geçtiğimiz 12 ay boyunca, mevcut, kanıtlanmış, ve güvenli teknoloji sunduk." dedi.

    2025 ten itibaren uzaya balonla seyahat etmek mümkün olacak #3

    "Binlerce yolcuyu uzayın kenarına götürmek heyecan verici olacak"

    Mira, "Ekibimiz bu ilk yılda elde edilenlerden çok memnun, ancak nereye gittiğimiz konusunda daha da heyecanlıyız. Dünya'nın 40 km yukarısına kadar yaşamı değiştiren bir deneyimde binlerce yolcuyu uzayın kenarına götürmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.

    2025 ten itibaren uzaya balonla seyahat etmek mümkün olacak #4

    2025 ten itibaren uzaya balonla seyahat etmek mümkün olacak #5


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