ABD Uzay Kuvvetleri'nin yeni bayrağı tanıtıldı

ABD Uzay Kuvvetleri'nin resmi bayrağı, 15 Mayıs'ta Donald Trump ile Beyaz Saray etkinliğinde açıklandı.

Geçtiğimiz yıl Donald Trump, uzayın başka ülkelerin eline geçmemesi için dünya üzerindeki ilk Uzay Kuvvetleri Komutanlığı’nı resmen kurmuştu. Ülkenin en yeni askeri şubesinin bayrağı, dün Oval Ofis'te düzenlenen bir törenle açıklandı. ABD başkanı Donald Trump, bayrağı Uzay Gücü'nün resmi bayrağı olarak tanımladı.

TRUMP: UZAYDA LİDERİZ

Etkinlik sırasında bazı açıklamalarda bulunan Trump, hem saldırı hem de savunma açısından uzayın bir gelecek olacağını vurguladı ve ABD'nin artık uzayda lider olduğunun altını çizdi.

Bayrağın rengi, ilk bakışta neredeyse siyah görünen koyu mavi ana renkten oluşuyor. Merkezde yıldızlar ve Uzay Kuvvetleri'nin imzası olan delta logosu bulunuyor.

Logonun hemen altında ise "Birleşik Devletler Uzay Gücü" yazısı yer alıyor. Bu yazının hemen altında ise Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi olarak hayata geçirildiği yıl olan 2019'un romen rakamlarıyla yazılmış hali "MMXIX" bulunuyor.