235 milyon Instagram, TikTok ve YouTube hesabının verileri çalındı

235 milyon Instagram, TikTok ve YouTube hesabının verileri çalındı

Comparitech, yeterince güvenlik önlemi alınmamış bir veritabanı yüzünden yaklaşık 235 milyon Instagram, TikTok ve YouTube hesap bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının hemen hemen hepsi, son zamanalarda yaşadıkları gizlilik skandallarıyla gündeme geliyor.

Siber güvenlik alanında araştırmalar yapan Comparitech, bu skandallara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

Şirket, güvenliği yeterince sağlanmamış bir veri tabanı nedeniyle 235 milyon Instagram, TikTok ve YouTube kullanıcı profilinin açığa çıktığını duyurdu.

BİRÇOK BİLGİ SIZDIRILDI

Comparitech’in açıklamalarına göre, açığa çıkan her 5 hesapta telefon numarası ve e-posta adresi gibi kritik bilgiler yer aldı. Sızdırılan diğer bilgiler arasında; profil fotoğrafı, profil ismi, hesap tanımı ve gerçek isim gibi bilgiler bulunuyor.





Yeterince güvenlik önlemi alınmayan veri tabanları son zamanlarda gizlilik konusunda oldukça büyük bir sorun haline geldi.

Örneğin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre, internet üzerinden yaklaşık 15 milyar giriş bilgisi ele geçirildi.

Bu verileri ele geçiren kişiler hesaplara hiçbir saldırı girişiminde bulunmayıp, yalnızca güvenli olmayan veri tabanlarından sızıntı yapıyor.