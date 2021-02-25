25 bin kara deliğin yer aldığı harita oluşturuldu

Gök bilimciler, 25 bin kara delikle türünün şimdiye kadar üretilmiş en detaylı örneği olan bir gök haritası yayınladı.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler hakkında yıllardır araştırmalar yapılıyor.

Gök bilimciler, 25 bin kara delikle türünün şimdiye kadar üretilmiş en detaylı örneği olan bir gök haritası yayınladı.

Düşük radyo frekansları sayesinde oluşturulan harita, 9 ülkeye yayılan 52 istasyondan edinilen verilerle son halini aldı.

Harita, şimdilik göğün kuzey yarısının yüzde 4'ünü kapsıyor, ancak bilim insanları göğün tamamının haritasını çıkarana kadar çalışmalarına devam edecek.

Haritadaki yıldız şeklinde görülen parlak noktalar, her biri başka bir uzak galakside bulunan süper kütleli kara delikleri gösteriyor.



256 SAAT GÖZLEM YAPILDI

Dünya'yı çevreleyen serbest elektron katmanı iyonosfer, teleskopların görüşünü bulanıklaştırarak kara deliklerin saptanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle haritanın oluşturulabilmesi için çok fazla gözlem ve veri gerekiyor.

Harita toplamda 256 saat gözlem sonucunda oluşturuldu ve görüntüleri berraklaştırmak için ileri seviye ekipmanlardan yararlanıldı.

Araştırmacıların kullandığı süper bilgisayarlar, iyonosferin etkisini düzeltmek için 4 saniyede bir gözlemlere algoritmalarla müdahale etti.

Gök bilimciler, şimdi haritanın kapsama alanını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.