25 Ekim'de kısmi Güneş tutulması gerçekleşecek

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG), 'Gök Olayları Yıllığı'na göre, 25 Ekim'deki kısmi güneş tutulması gerçekleşecek ve ülkemizden de gözlemlenebilecek.

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayına deniyor.

2022 yılının önemli gök olaylarından biri olan Güneş tutulması, 30 Nisan 23:27’de yaşandı. Bir sonraki tam Güneş tutulması ise 20 Nisan 2023’te gerçekleşecek.

Yılın ilk Güneş tutulması, Güney Amerika’nın güney ucu olan Antarktika’nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında gözlemlenirken, Türkiye’den ise görülememişti.

Kısmi güneş tutulması ülkemizden izlenebilecek

2022'nin ikinci Güneş tutulması 25 Ekim'de Türkiye dahil Kuzey Yarım Küre'de yer alan birçok ülkeden izlenebilecek. Söz konusu kısmi tutulmanın 25 Ekim'de gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 'Gök Olayları Yıllığı'na göre, tutulma Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında gerçekleşecek. Kısmi güneş tutulmasında Güneş, hilal şeklinde görülecek.