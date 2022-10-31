2.5 milyon dolara satılan ilk tweet, sahibinin elinde patladı

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'i, açık artırmada 2.5 milyon dolara bir Türk tarafından satın alınmıştı. Ancak şu anda tweet'in değeri oldukça düşük kalıyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı "twttr'ımı kuruyorum" tweeti, aynı zamanda ilk tweet olma özelliği taşıyor.

Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen tweet, geçtiğimiz yıl Valuables BY Cent üzerinde açık artırma ile satışa çıktı. Tweet satışa çıkar çıkmaz yüz binlerce dolarlık tekliflerle karşılaştı.

2.5 milyon dolara satılmıştı

Jack Dorsey'in 16 yıl önce paylaştığı o tweet, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi tarafından, 2.5 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Twitter'da açık artırma sırasında kendi teklifini duyuran Sina Estavi, gelen sorulara karşılık aslen Türk olduğunu söylemişti.

Sina Estavi, yaptığı satın alımla birlikte tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde etti. Tweet, bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe geçti.

Sahibinin elinde patladı

Sina Estavi, daha sonra satın aldığı tweet'i 50 milyon dolara yeniden satışa çıkardı. Ancak gelen teklifler oldukça düşük kaldı.

En yüksek 6 bin 250 dolara kadar teklif verildi ve bu teklifler giderek düşmeye başladı. En iyi satın alma teklifi, ağustos ayında 400 dolara yükselmiş olsa da değer bir kez daha düşerek 243 dolara indi.

Sina Estavi, teklifler daha da düşmeden 30 bin dolarlık bir teklif gelirse satma kararı verebileceğini açıkladı. Ancak birkaç gün önce 105 bin dolarlık bir teklif daha geldi.

Son teklif, her ne kadar ilk satın alma fiyatından çok düşük olsa da Estavi'nin bu teklifi kabul etme olasılığı oldukça yüksek.



