2.5 milyon TL'lik iPhone 14 Pro Max satışa çıktı

Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone 14 Pro Max modelini altın ve elmasla kapladı ve satışa çıkardı.

Rus merkezli lüks akıllı telefon kabı ve özel iPhone üreticisi Caviar, geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone 14 Pro Max modeli için yeni bir tasarım satışa sundu.

Caviar, 1 TB kapasiteli iPhone 14 Pro Max'in dış tasarımını tamamen yeniledi. Tasarımcılar, özel kaplama için 18 ayar altınlar ve 8 adet elmas kullandı.

Ayrıca altın dışındaki her yeri titanyum malzeme ile kaplayan Caviar, dünyanın en pahalı saat üreticileri arasında yer alan Rolex'e ait bir saati de telefonun arka kısmına entegre etti.

Fiyatı 2.5 milyon TL

Yapılan çalışmalar sonucunda telefonun fiyatı, 135 bin 420 dolara kadar (yaklaşık 2 milyon 500 bin TL) yükseldi.

Sadece 3 adet üretildi

Caviar, 2,5 milyon liralık iPhone 14 Pro Max'ten yalnızca 3 adet üretti ve daha fazla üretim olmayacağını açıkladı.