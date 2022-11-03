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    2.5 milyon TL'lik iPhone 14 Pro Max satışa çıktı

    Lüks tasarım şirketi Caviar, iPhone 14 Pro Max modelini altın ve elmasla kapladı ve satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 12:39
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    2.5 milyon TL'lik iPhone 14 Pro Max satışa çıktı

    Rus merkezli lüks akıllı telefon kabı ve özel iPhone üreticisi Caviar, geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone 14 Pro Max modeli için yeni bir tasarım satışa sundu.

    Caviar, 1 TB kapasiteli iPhone 14 Pro Max'in dış tasarımını tamamen yeniledi. Tasarımcılar, özel kaplama için 18 ayar altınlar ve 8 adet elmas kullandı.

    Ayrıca altın dışındaki her yeri titanyum malzeme ile kaplayan Caviar, dünyanın en pahalı saat üreticileri arasında yer alan Rolex'e ait bir saati de telefonun arka kısmına entegre etti.

    Fiyatı 2.5 milyon TL

    Yapılan çalışmalar sonucunda telefonun fiyatı, 135 bin 420 dolara kadar (yaklaşık 2 milyon 500 bin TL) yükseldi.

    Sadece 3 adet üretildi

    Caviar, 2,5 milyon liralık iPhone 14 Pro Max'ten yalnızca 3 adet üretti ve daha fazla üretim olmayacağını açıkladı.

    2.5 milyon TL lik iPhone 14 Pro Max satışa çıktı #1

    iphone 14 caviar

    iphone 14 caviar

    iphone 14 caviar


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