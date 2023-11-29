2,6 milyar ton TNT gücünde: Kayıp göktaşı Dünya'ya çarpabilir 2007'de ilk kez tespit edildikten sonra teleskopların görüş açısından çıkan "kayıp göktaşı", gelecek yıl Dünya'yı vurabilir.

ensonhaber.com

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

2007'de ilk kez tespit edildikten sonra teleskopların görüş açısından çıkan "kayıp göktaşı", gelecek yıl Dünya'ya çarpma ihtimali taşıyor.

2007 FT3 diye adlandırılan göktaşı, keşfedildikten bir gün sonra ortadan kaybolmuştu. Ancak bilim insanları göktaşının Dünya'ya dönüş yolunu bulduğunu tahmin ediyor.

NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS), bu göktaşının yörüngesini belirlemek için çalışıyordu.

Gelecek yıl Dünya'ya çarpabilir

Son bulgular, göktaşının seneye gezegene çarpabileceğini ortaya çıkardı. Buna göre kayıp göktaşının Ekim 2024'te Dünya'ya çarpma ihtimali kabaca 11,5 milyonda bir.

Mart 2024'te Dünya'ya çarpma olasılığı da 10 milyonda bir diye belirlendi. Bu son derece küçük bir ihtimal olsa da göktaşının gezegene çarpması halinde 2,6 milyar ton TNT gücünde patlama yaratması öngörülüyor.

Böyle bir enerji gezegeni yok etmeye yetecek kadar büyük olmasa da göktaşı, çarptığı bölgede büyük hasara yol açabilir ve Dünya'nın her tarafına şok dalgası yayabilir.

NASA araştırmacıları, bahsi geçen kayıp göktaşına ne olduğundan henüz emin değil. Araştırmacılar, gök cisminin Dünya'mıza çarpma ihtimaline karşı tetikte kalacaklarını ve işaretleri aramaya devam edeceklerini söylüyor.