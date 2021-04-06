28 bin yıl dayanacak pil üretildi

Kaliforniya merkezli bir batarya şirketi, elmas ve nükleer atıklar kullanarak, 28 bin yıl dayanacak pil ürettiğini duyurdu. Firma aynı zamanda 9 yıl dayanacak cep telefonu bataryası da geliştiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir batarya şirketinin tanıttığı yeni pil, heyecan yarattı.

Nano Diamond Battery isimli şirket, elmas ve nükleer atıkları kullanarak hiç bitmeyecek pil üretti.

Elmas pilin gücünü nükleer atıklardan, özellikle de geri dönüştürülen radyoaktif izotoplardan alacağı belirtildi.

ŞARJ EDİLMEDEN ENERJİ YAYACAK

Batarya, izotoplar tarafından yayılan enerjiyi emebilmesi için panelli Nano-Elmas katmanlarıyla çevrelenecek.

İzotopların genellikle binlerce yıl süren ömürleri olması ve elmasların da mükemmel ısı iletkenleri olması sebebiyle pil yeniden şarj edilmeye gerek kalmadan enerji yaymaya devam edecek.

UZAY ARAŞTIRMALARI İÇİN UMUT VERİYOR

Hiç şarj edilmeden 28 bin yıla kadar dayanabilen bataryanın, uzay araştırmaları için umut olması bekleniyor.

Söz konusu pilin, 2023'te kullanılabilir hale gelmesi planlanıyor.

Şirket, cep telefonlarında ve diğer elektronik cihazlarda 9 yıl kullanılabilecek bir elmas pil üzerinde çalıştığını da duyurdu.