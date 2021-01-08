280 TL değerindeki Star Wars Battlefront 2, ücretsiz oluyor

280 TL değerindeki Star Wars Battlefront 2, 14-21 Ocak tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

Oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, bildiğiniz gibi her hafta bir oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor. Şu andaki fiyatı 280 TL olan Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition, gelecek hafta Epic Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

Star Wars Battlefront 2, ilk çıktığı zamanlarda oyun içi mikro ödemeleri nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Ancak geliştirici şirket, ilerleyen dönemlerde yaptığı bu hatanın farkına varıp, sorunları çözmeyi başardı.

Haftaya ücretsiz dağıtılacak olan oyunun Celebration Edition sürümü, oyunun kendisiyle birlikte, ayrıca lansmandan itibaren oyun içi alışverişle alınabilen tüm özelleştirme içeriklerini ve STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER'dan ilham alınan ögeleri de içeriyor.

Story (Hikaye) modunun yanı sıra, güçlü bir çevrimiçi oyun sistemine de sahip olan Star Wars Battlefront 2, etkileyici grafik kalitesiyle de ön plana çıkmayı başarıyor.

Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition ,14 Ocak TSİ 19.00'da Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak erişime açılacak. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Star Wars Battlefront 2,fragmanı - İZLE

STAR WARS BATTLEFRONT 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci(AMD): AMD FX-6350

İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600K

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX Sürümü: 11.0

İnternet Bağlantısı: En az 512 KBPS

Diskteki Boyutu: 15 GB

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