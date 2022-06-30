3 gün şarj ömrü sunan Nokia G11 Plus duyuruldu

Nokia’nın üç güne kadar dayanan hızlı şarj özellikli telefonu G11 Plus modeli duyuruldu. İşte telefonun öne çıkan özellikleri.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, bu yılın başlarında tanıttığı Nokia G11'in Plus versiyonuyla karşımıza çıkıyor.

Nokia G11 Plus özellikleri

6.5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde ve 90Hz yenileme hızı sunan bir ekranla karşımıza çıkan Nokia G11 Plus, 4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla geliyor.

İşlemci detayları henüz açıklanmayan telefonda, 50 MP ve 2 MP olmak üzere çift arka kamera yer alıyor.

Arka kısmında bir de parmak izi okuyucusuna sahip telefon, iki yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemesi, üç yıl süreyle de aylık güvenlik güncellemesi alacak.

3 gün şarj ömrü

Nokia, G11 Plus modelini üç gün pil ömrü sunmasıyla öne çıkarıyor. Telefonun batarya kapasitesi açıklanmasa da G11'de 5.050 mAh pil bulunduğundan, Plus modelinde daha büyük bir bataryanın kullanılacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan, telefonun ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı gibi soruların cevapları belirsizliğini koruyor.