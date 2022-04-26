3 günde elinizde! WhatsApp verilerinizi burada saklıyor... 'Hesap Bilgisi' talep etme yolu...

Uzun süredir kullanıcıların verilerini toplayan WhatsApp, biriken bilgileri gösteren bir rapor bile sunuyor. İşte WhatsApp kişisel veri raporunu talep etme ve öğrenmenin yolu...

WhatsApp ve veri gizliliği, tüm kullanıcıları tedirgin eden bir konu olarak gündemde yer alıyor.

Dünya çapında milyarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, son olarak yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi zorunlu olan kullanıcı sözleşmesi ile dikkat çekmişti.

"Uçtan uca şifreli" mesajlaşma imkanı sunan WhatsApp, kullanıcıları adım adım izliyor.

Milyonlarca kullanıcı "acaba WhatsApp hangi verilerimize ulaşıyor" sorusuna yanıt arıyor.

WhatsApp da kullanıcı hakkında veriler topluyor ve bu durumu gizlemiyor. Dilerseniz hakkınızda ne tür bilgilerin toplandığını detaylı olarak görebileceğiniz bir rapor talep edebilirsiniz.

İşte adım adım WhatsApp'ın topladığı bilgilere ulaşmanın en basit yolu...

WhatsApp Hesap Bilgisi Talep Etme yolu