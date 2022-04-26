Petrol
101.67
-0.48%
Euro
15.80
-0.18%
Dolar
14.79
0.14%
Altın
905.83
0.43%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
599.618
4.70%
BTXN Coin
20.74
0.82%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    3 günde elinizde! WhatsApp verilerinizi burada saklıyor... 'Hesap Bilgisi' talep etme yolu...

    Uzun süredir kullanıcıların verilerini toplayan WhatsApp, biriken bilgileri gösteren bir rapor bile sunuyor. İşte WhatsApp kişisel veri raporunu talep etme ve öğrenmenin yolu...
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    3 günde elinizde! WhatsApp verilerinizi burada saklıyor... 'Hesap Bilgisi' talep etme yolu...

    WhatsApp ve veri gizliliği, tüm kullanıcıları tedirgin eden bir konu olarak gündemde yer alıyor.

    Dünya çapında milyarca aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, son olarak yayınladığı ve tüm kullanıcıların kabul etmesi zorunlu olan kullanıcı sözleşmesi ile dikkat çekmişti.

    "Uçtan uca şifreli" mesajlaşma imkanı sunan WhatsApp, kullanıcıları adım adım izliyor.

    Milyonlarca kullanıcı "acaba WhatsApp hangi verilerimize ulaşıyor" sorusuna yanıt arıyor.

    WhatsApp da kullanıcı hakkında veriler topluyor ve bu durumu gizlemiyor. Dilerseniz hakkınızda ne tür bilgilerin toplandığını detaylı olarak görebileceğiniz bir rapor talep edebilirsiniz.

    İşte adım adım WhatsApp'ın topladığı bilgilere ulaşmanın en basit yolu...

    WhatsApp Hesap Bilgisi Talep Etme yolu

    1. WhatsApp mobil uygulamasını açın.

    2. Ayarlar sayfasını açın.

    3. Hesap seçeneğine dokunun.

    4. Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine dokunun.

    5. Raporu Talep Et seçeneğine dokunun.

    6. Raporunuz 3 gün içerisinde tarafınıza gönderilecek.

    3 günde elinizde! WhatsApp verilerinizi burada saklıyor... Hesap Bilgisi talep etme yolu... #1


    İlginizi Çekebilir

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Avusturya Dışişleri Bakanı: Ukrayna AB’ye alınmamalı
    Dünya

    Avusturya Dışişleri Bakanı: Ukrayna AB’ye alınmamalı

    Instagram, Reels şablonlarını test ediyor
    Teknoloji

    Instagram, Reels şablonlarını test ediyor

    Görüş Bildir