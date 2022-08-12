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    3 milyon kez indirilen zararlı Android uygulamaları

    Güvenlik uzmanları, Android işletim sisteminde dolaşan zararlı uygulamaları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 16:40
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    3 milyon kez indirilen zararlı Android uygulamaları

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

    Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri eklendi.

    Faturaları kabartıyor

    Güvenlik uzmanları, Google Play mağazasında Autolycos zararlı yazılımını temel alan uygulamalara karşı uyarılarda bulundu.

    Play Store'da yer aldığı tespit edilen uygulamaların kullanıcıların hesabındaki parasını çaldığı tespit edildi. Autolycos adındaki kötü yazılımın kullanıcıları maddi zarara uğrattığı bilgisi verildi.

    google

    Autolycos zararlı yazılımı, ücretli SMS atma veya izinsiz ücretli servislere abone olma şeklinde riskler barındırıyor.

    Bu yazılımı temel alan 4 uygulama tespit edilmesine rağmen, 6 ay mağazada yayınlanan uygulamalar neredeyse 3 milyon kez telefonlara yüklendi.

    Öte yandan uzmanlar, Facebook gibi platformlarda  bu zararlı uygulamaların sürekli reklamlarının yapıldığını söylüyor.

    Zararlı yazılım tespit edilen uygulamalar şu şekilde:

    • Funny Camera - 500,000+ indirme
    • Vlog Star Video Editor 1,000,000+ indirme
    • Creative 3D Launcher - 1,000,000+ indirme
    • GIF Keyboard - 100,000+ indirme

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