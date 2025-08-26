3 saat 11 dakika havada kalan drone, rekorlar kitabına girdi

Amerikalı drone üreticisi SiFly, Q12 modeliyle 5-20 kg ağırlık sınıfında elektrikle çalışan en uzun drone uçuşu rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.

Şirketin Kaliforniya'da gerçekleştirdiği rekor uçuş, tam 3 saat 11 dakika 53 saniye sürdü.

ÖNCEKİ REKORU BİR SAAT AŞTI

Bu başarı, önceki rekorun yaklaşık bir saat üzerine çıkarak drone teknolojisinde ne kadar büyük bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Uçuş sırasında 50 km/s hızla ve 50 metre yükseklikte otonom olarak ilerleyen Q12, havacılık uzmanları tarafından gözlemlendi.

PAKET TESLİMATI VE TARIM GİBİ ALANLARDA KULLANILACAK

SiFly'ın Kurucusu Brian Hinman, bu rekorun "dayanıklılığın çok ötesinde" olduğunu ve drone'lar için yeni bir inovasyon dalgasına ilham vereceğini belirtti.

Şirket, Q12'nin uzun uçuş sürelerinin, paket teslimatı ve tarım gibi uzun mesafeli operasyonlarda kullanılmasına olanak tanıyacak yeni FAA düzenlemelerinden yararlanacağını söylüyor.

Q12, sınıfındaki diğer elektrikli drone'lara göre 4 kat daha uzun uçuş süresi ve 5 kat daha fazla yük kapasitesi gibi etkileyici özellikler sunuyor.

Bu özellikler, geleneksel drone tasarımında yapılan değişiklikler ve elektrikli araçlarda kullanılanlara benzer büyük bataryalar sayesinde elde ediliyor.