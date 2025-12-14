Google'a 67 yazınca bakın ne oluyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’da dikkat çeken bir detay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kullanıcılar Google’ın arama çubuğuna “67” ya da “6-7” yazıp arama yaptıklarında, ekranın dalgalı bir şekilde sallandığını fark etti.

Söz konusu hareketlilik kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem olurken, birçok kullanıcı yaşanan durumun nedenini merak etmeye başladı.

NEDEN SALLANIYOR

Ekranın sallanmasıyla karşılaşan kullanıcılar, “Google’a 67 yazınca neden sallanıyor?”, “Google’da hata mı var?” sorularını arama motorlarında araştırmaya başladı.

Kimi kullanıcılar bunun teknik bir hata olabileceğini düşünürken, kimi kullanıcılar ise sebebini Amerika'da yayılan bir meme'i kaynak gösterdi.

Akım, Skrilla isimli rapçinin 'Doot Doot (6 7)' şarkısıyla ve bu şarkı eşliğinde yapılan, ellerin aşağı yukarı (bir tür hokkabazlık/juggling gibi) hareket ettirildiği dansla popülerleşti.