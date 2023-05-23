30 metrelik dev! En büyük dinozor türlerinden biri keşfedildi Paleontologlar 30 metre uzunluğunda yeni bir dinozor türü keşfetti. Dinozorun mavi balina ile aynı boyutta olduğu düşünülüyor.

ensonhaber.com Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde çalışmalara devam eden paleontologlar, 30 metre uzunluğunda yeni bir dinozor türü keşfetti. Keşfedilen dinozor türünün kemiklerinin çok büyük olması nedeniyle, onları laboratuvara taşıyan minibüs devrildi. Yapılan açıklamada, keşfedilen dinozorun Geç Kretase döneminde, 100.5 milyon ila 66 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi. Avrupa'dan göç ettiler Genellikle iki ayak üzerinde duran büyük, et yiyen hayvanlar olan farklı dinozor grupları, Spinosauridleri oluşturuyor. Bunların Avrupa'da ortaya çıktığı ve daha sonra Afrika'yla Asya'ya göç ettiği düşünülüyor.