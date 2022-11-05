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    3000'li yıllarda insanların nasıl görüneceğine dair araştırma yapıldı

    Uzmanlar insanlarda teknoloji alışkanlığı devam ederse 3000'li yıllarda nasıl bir görüntü alacağımıza dair araştırma gerçekleştirdi. Ortaya çıkan yeni modele ise "Mindy" adı verildi.
    • 05.11.2022 - 06:52
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    3000'li yıllarda insanların nasıl görüneceğine dair araştırma yapıldı

    Çoğu insan gününe telefonlarını kontrol ederek başlıyor, ancak görünüşe göre teknolojiye olan takıntımız, umduğumuzdan daha büyük sonuçlara yol açabilir.

    Bin yıl sonra "Mindy" gibi görünebiliriz

    Özel bir telekominikasyon şirketi bu alanda bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında günümüzden bin yıl sonra insanların nasıl görüneceği hayal edildi. Çalışmayla beraber Mindy adı verilen bir model oluşturuldu.

    Oldukça distopik olan bu model teknoloji kullanımının insan bedenini olumsuz etkileyeceği düşüncesini merkezine alıyor. Mindy'nin kambur bir sırtı, geniş bir boynu, pençeli elleri ve ikinci bir göz kapağı bulunuyor.

    3000 li yıllarda insanların nasıl görüneceğine dair araştırma yapıldı #1

    "Telefonlarımızı tutma şeklimiz, belirli temas noktalarında gerginliğe neden olabilir"

    Yaratılan grotesk (varlıkları absürt özelliklerle yeniden tasviri) modelin teknolojiye gittikçe bağımlı olan insanları tasvir ettiği belirtiliyor. Med Alert Help'ten Dr Nikola Djordjevic, "Telefonlarımızı tutma şeklimiz, belirli temas noktalarında gerginliğe neden olabilir - kübital tünel sendromu olarak bilinen "metin pençesine" neden olabilir" dedi.

    Newshub'ın haberine göre telefonlarımıza saatlerce bakmak, modele göre yalnızca kambur sırtlara değil, aynı zamanda daha kalın boyunlara da neden olur. Akıllı telefon kullanırken sürekli aşağıya doğru bakıyoruz bu da boyun kaslarımızın daha fazla çalışmasına neden oluyor.

    3000 li yıllarda insanların nasıl görüneceğine dair araştırma yapıldı #2

    İkinci bir göz kapağı

    Çalışmadaki diğer grotesk özellikler arasında daha kalın bir kafatası ve daha küçük bir beyin ile ışığa aşırı maruz kalmayı önlemek için ikinci bir göz kapağı yer alıyor. Evrimsel teoriye göre hayatta kalmayı etkilemediği sürece ikinci bir gözkapağı mutasyonunun kalıcı olması olası değil.

    Yine de abartılı bu tasvir çok fazla ekrana bakmanın gözleri yorduğu düşüncesinden yola çıkıyor.

    3000 li yıllarda insanların nasıl görüneceğine dair araştırma yapıldı #3


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