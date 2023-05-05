324 yolcu kapasiteli ilk Milli Elektrikli Tren, görücüye çıktı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti, Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti'ni 27 Nisan'da TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’ne teslim etti.

Milli Elektrikli Tren Seti, bugün de ziyarete açıldı.

Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda bulunan tren, 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

324 yolcu kapasiteli

Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı "Yeni Sakarya Milli Elektrikli Tren Seti", 160 kilometre işletme hızında.

İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirler arası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı vagon üretilebiliyor.

Tren, 5'li araç konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesine sahip.

Yolcu konforu ön plana alınarak üretildi

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretilirken, trende Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölüm, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası yer alıyor.

"Milli trenimizi raylara indirdik"

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.'de Elektrik Elektronik AR-GE mühendisi olarak çalışan Burak Gün, “4 senedir bu fabrikanın bir mühendisiyim. 324 kişi kapasiteli milli trenimizi raylara indirdik. Bu sene 3 tane setimiz devreye alındı. Gelecek sene 4 tane ve 2026'ya kadar 19 setimiz inşallah devreye alınacak. Araçta bir tane bistromuz var, engelli rampamız vardır engelli yolcularımız için çay kahve ikramları var, bebek bakım bölümü var.” dedi.

"Beğenilmeyecek gibi değil"

Treni inceleyen bir vatandaş da “Yapanlarla övünüyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Nihat Doğan ise “Fevkalade. Beğenilmeyecek gibi değil. Herkesin emeğine yüreğine sağlık.” diye konuştu.