36 yıllık Super Mario oyunu 2 milyon dolara satıldı

1985 yapımı bir Super Mario Bros oyunu, 2 milyon dolar gibi rekor bir fiyata kendine alıcı buldu.

Yıllar geçmesine rağmen, nostaljik oyunlar günümüzde bile hala oldukça popüler. Özellikle 90'lı yıllarda milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Super Mario, rekor fiyatlara alıcı bulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz nisan ayında, ABD'de 36 yıl önce hediye olarak alınıp çekmecede unutulan ve hiç açılmayan Super Mario Bros oyunu, 660 bin dolara satılmış ve şimdiye kadar satılan en pahalı oyun olarak tarihe geçmişti.

YENİ REKOR 2 MİLYON DOLAR

Koleksiyon sitesi Rally, geçtiğimiz yıl nisan ayında 140 bin dolara satın aldığı 1985 yapımı Super Mario oyunu tam 2 milyon dolara sattığını açıkladı.

Efsanevi Super Mario Bros (Mario Kardeşler) oyunu, 1985 yılında Nintendo tarafından piyasaya sürüldü.

Oyun dünya genelinde toplamda 50 milyondan fazla sattı. Super Mario, 1983 yılında oyun sektöründe yaşanan krizin aşılmasında kilometre taşlarından biri oldu.

Video oyun uzmanı Valerie McLeckie, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Bu oyun için üretim zamanı diğerileri gibi oldukça kısaydı. Aynı üretim döneminden açılmamış bir oyun bulmak okyanusta bir damla suyu aramaya benzer." ifadelerini kullanmıştı.



