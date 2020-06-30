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- 38 gün şarj ömrü sunan telefon: Oukitel WP5 Pro
38 gün şarj ömrü sunan telefon: Oukitel WP5 Pro
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 11:58
Şimdiye kadar tanıttığı askeri sınıf dayanıklılığa sahip telefonlarıyla bilinen Çinli üretici Oukitel, 38 gün pil ömrü sunan yeni telefonunu duyurdu.
Oukitel WP5 Pro isimli yeni telefon, IP68 / IP69 sertifikaları sayesinde düşmelere, suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor. Oukitel WP5 Pro aynı zamanda MIL-STD-810G askeri sertifikaya sahip.
Gelin telefonun özelliklerine yakından bakalım.
OUKITEL WP5 PRO ÖZELLİKLERİ
5.5 inç büyüklüğünde ve 1400x 720 piksel ççzünürlüğünde HD+ ekrana sahip Oukitel WP5 Pro, 13MP + 2MP + 2MP arka kameraya ve 5MP ön kameraya sahip.
4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip telefon, gücünü MediaTek Helio A25 işlemcisinden alıyor.
Android 10 işletim sistemine sahip telefon, 8000 mAh batarya kapasitesi ve optimizasyonlar sayesinde 38 güne kadar şarj ömrü sunabiliyor.
FİYAT
7 Temmuz'da satışa çıkacak telefonun fiyatı, 159 dolar olarak açıklandı.