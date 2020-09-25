Samsung'un, gençlere yönelik piyasaya çıkaracağı Galaxy F serisinin ilk telefonu: Galaxy F41

Samsung, gençlere yönelik hazırladığı Galaxy F serisinin ilk telefonu Galaxy F41 modelini 8 Ekim'de tanıtacak. İşte Samsung Galaxy F41 hakkında tüm detaylar...

Orta segmentte konumlandırdığı Galaxy A ve Galaxy M serileri ile oldukça iyi satışlar elde eden Güney Koreli şirket Samsung, şimdi de bu iki seri arasına yerleştireceği Galaxy F serisi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Daha çok gençlere odaklanacak bu serinin ilk akıllı telefon modeli ise Galaxy F41 olacak. 8 Ekim'de tanıtılacak telefon hakkında ortaya çıkan tüm detaylara birlikte göz atalım.





SAMSUNG GALAXY F41 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F41, Infinity-U damla çentikli Super AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Aslına bakacak olursak, bu tasarım günümüz akıllı telefonlarına göre biraz eskide kaldı.

Telefonun arka tasarımına baktığımızda ise alt alta dizilmiş üçlü arka kamera ve tam ortada parmak izi okuyucusu karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun doğrulanmış özellikleri arasında 6.000 mAh batarya bulunuyor.

Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy M serisi, yüksek batarya kapasiteleriyle ön plana çıkıyor. Öyle görünüyor ki Güney Koreli şirket, bu tercihini Galaxy F serisinde de sürdürecek.

Samsung Galaxy F41'in henüz doğrulanmayan diğer özellikleri ise şu şekilde:

6,4 inç Full HD+ ekran

64 MP ana kamera

32 MP ön kamera

Exynos 9611 işlemci

6 GB RAM

64 GB/128 GB depolama

Telefon hakkında daha fazla bilgi için, 8 Ekim tarihine kadar beklememiz gerekecek.