39 bin TL'lik Xiaomi 13 Pro, kamera performansında sınıfta kaldı 39 bin TL'lik bir fiyatla ülkemizde satışa sunulan Xiaomi 13 Pro, DxOMark kamera testlerinde bekleneni veremedi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl aralık ayında merakla beklenen Xiaomi 13 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Resmi tanıtımı 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşen telefonlar, ülkemize giriş yaptı.

Böylece Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite modellerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

Resmi Xiaomi sitesinde açıklanan fiyat bilgilerine göre; Xiaomi 13 Lite fiyatı 15 bin 999 TL, Xiaomi 13 Pro fiyatı 38 bin 999 TL ve Xiaomi 13 fiyatı 28 bin 599 TL olarak belirlendi.

Xiaomi 13 Pro DxOMark kamera testlerine girdi

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, Xiaomi 13 Pro modelini inceledi.

DxOMark’ın testlerine göre Xiaomi 13 Pro, kamera performansı sıralamasında 16. sırada kendine yer buldu.

DxOMark’a göre akıllı telefonun genel kamera performansı; detay seviyesi, doygunluk kontrolü, yakınlaştırma açısından oldukça iyi. Ancak telefon, ışığın düşük olduğu ortamlarda anı yakalamakta zorlanıyor.

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Xiaomi 13 Pro özellikleri

Ekran: 6.73 inç WQHD+ AMOLED ekran,120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Arka Kamera: 50MP Sony IMX989, 50 MP telefoto, 50 MP ultra geniş

Ön Kamera: 32 MP

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Batarya 4820mAh (120W hızlı şarj)

RAM: 12GB LPDDR5X

Depolama: 256/512 GB UFS 4.0

En iyi kameraya sahip telefon

Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında dünyanın en iyi kameralı akıllı telefonu olarak çıkış yapan Honor Magic 5 Pro modeli, DxOMark testlerinden 152 puan almış ve zirveye yerleşmişti.

DxOMark'a göre, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde: