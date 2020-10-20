4 arka kameralı OnePlus Nord Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

OnePlus'ın orta üst segment telefonu OnePlus Nord, Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonun Türkiye fiyatı ve özellikleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Çinli üretici OnePlus, yıllardır amiral gemisi fiyat-performans ürünü telefonlar piyasaya çıkarmaya çalışıyor ve bunu yaparken de bir hayli başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Şirket, geçtiğimiz ay ilk defa OnePlus Nord isminde orta segment bir akıllı telefon duyurmuştu. Her ne kadar telefonun işlemcisi orta segment olsa da sahip olduğu özellikler bakımından amiral gemisi modellerle yarışabilir.

OnePlus Nord, resmi olarak ülkemizde satılmaya başlandı. Gelin telefonun özelliklerine ve Türkiye fiyatına daha yakından bakalım.

ONEPLUS NORD ÖZELLİKLERİ

6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ 90 Hz AMOLED ekrana sahip OnePlus Nord, Qualcomm'un orta-üst seviye işlemcisi Snapdragon 765G modelinden güç alıyor.

Ülkemizde 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle satışa çıkan telefonda, 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera ve ön sol kısma hap şeklinde yerleştirilmiş 32 MP + 8 MP kamera bulunuyor.

4.115 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, Android 10 işletim sistemiyle birlikte kutusundan çıkıyor.





ONEPLUS NORD FİYATI

Tüm bu özellikler ile birlikte OnePlus Nord, 5 bin 999 TL’lik fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu.