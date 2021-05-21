Euro
10.2402
-0.21%
Dolar
8.3721
-0.1%
Altın
505.09
-0.15%
Borsa
1.458
0.58%
Bitcoin
341.948
3.11%
EXEN Coin
42.96
-1.94%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    419 TL değerindeki NBA 2K21, Epic Games'te ücretsiz oldu

    419 TL değerindeki NBA 2K21, 27 Mayıs'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 12:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    419 TL değerindeki NBA 2K21, Epic Games'te ücretsiz oldu

    Oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, her hafta bir oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.

    Şu andaki fiyatı 419 TL olan popüler basketbol oyunu NBA 2K21, sürpriz bir şekilde Epic Games'te ücretsiz oldu.

    Oyunseverler, NBA 2K21'i 27 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.

    Ayrıca Epic Games, NBA 2K21'i ücretsiz alanlara 60 TL'lik indirim kuponu da veriyor. Bu indirim kuponu, sadece 80 TL ve üzeri oyunları satın almak için kullanılabiliyor.

    epic games

    NBA 2K21 ÜCRETSİZ İNDİR

    Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

    Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.

    NBA 2K21

    Daha sonra NBA 2K21 üstündeki 'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.

    NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Minimum:
    • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel® Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB veya daha iyisi
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
    Önerilen:
    • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel® Core™ i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz veya daha iyisi
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB / ATI® Radeon™ R9 270 2GB veya daha iyisi
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir