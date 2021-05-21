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- 419 TL değerindeki NBA 2K21, Epic Games'te ücretsiz oldu
419 TL değerindeki NBA 2K21, Epic Games'te ücretsiz oldu
- Haber Merkezi
- 21.05.2021 - 12:18
- Güncelleme : 21.05.2021 - 12:23
Oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, her hafta bir oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.
Şu andaki fiyatı 419 TL olan popüler basketbol oyunu NBA 2K21, sürpriz bir şekilde Epic Games'te ücretsiz oldu.
Oyunseverler, NBA 2K21'i 27 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.
Ayrıca Epic Games, NBA 2K21'i ücretsiz alanlara 60 TL'lik indirim kuponu da veriyor. Bu indirim kuponu, sadece 80 TL ve üzeri oyunları satın almak için kullanılabiliyor.
NBA 2K21 ÜCRETSİZ İNDİR
Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.
Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.
Daha sonra NBA 2K21 üstündeki 'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.
NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel® Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel® Core™ i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB / ATI® Radeon™ R9 270 2GB veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 110 GB kullanılabilir alan