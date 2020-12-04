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- Kasım ayının en güçlü Android telefonları belli oldu
Kasım ayının en güçlü Android telefonları belli oldu
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 11:10
- Güncelleme : 04.12.2020 - 11:54
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz kasım ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Ağırlıklı olarak Snapdragon 865 modellerinden güç alan telefonların yer aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.
LİDER HUAWEI MATE 40 PRO+
22 Ekim'de tanıtılan Huawei Mate 40 Pro+ modeli, 698 bin 654 puan alarak kasım ayının en iyi Android telefonu olmayı başardı.
Serinin en güçlü telefonu olarak karşımıza çıkan Huawei Mate 40 Pro+, 6,76 inç 2772×1344 piksel 120 Hz OLED ekrana sahip. Kirin 9000 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile geliyor.
Telefonun arka kısmında 50 megapiksel f/1.9 + 20 megapiksel f/1.8 ultra geniş açı + 12 megapiksel f/3.4 telefoto kamera bizleri karşılıyor. 66W hızlı şarj destekli 4400 mAh batarya ile gelen Huawei Mate 40 Pro+, kasım ayında rakiplerine fark atmış durumda.
KASIM AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU
AnTuTu tarafından açıklanan listeye göre, kasım ayının en iyi 10 Android telefonu ve aldığı puanlar şu şekilde:
(Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan ayrıntılı özelliklerine göz atabilirsiniz.)
- Huawei Mate 40 Pro+ - 698 bin 654
- Huawei Mate 40 Pro - 684 bin 069
- Xiaomi Mi 10 Ultra - 671 bin 045
- Vivo iQOO 5 - 664 bin 250
- Vivo iQOO 5 Pro - 664 bin 238
- Redmi K30S - 664 bin 119
- Vivo X50 Pro+ - 662 bin 524
- Vivo iQOO Neo 3 - 644 bin 449
- Asus ROG Phone 3 - 638 bin 842
- Lenovo Rescuer Gaming Phone Pro - 626 bin 985