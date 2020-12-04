Kasım ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

AnTuTu puanına göre, kasım ayının en güçlü 10 Android telefonunu sizler için listeledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz kasım ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Ağırlıklı olarak Snapdragon 865 modellerinden güç alan telefonların yer aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.





LİDER HUAWEI MATE 40 PRO+

22 Ekim'de tanıtılan Huawei Mate 40 Pro+ modeli, 698 bin 654 puan alarak kasım ayının en iyi Android telefonu olmayı başardı.

Serinin en güçlü telefonu olarak karşımıza çıkan Huawei Mate 40 Pro+, 6,76 inç 2772×1344 piksel 120 Hz OLED ekrana sahip. Kirin 9000 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile geliyor.

Telefonun arka kısmında 50 megapiksel f/1.9 + 20 megapiksel f/1.8 ultra geniş açı + 12 megapiksel f/3.4 telefoto kamera bizleri karşılıyor. 66W hızlı şarj destekli 4400 mAh batarya ile gelen Huawei Mate 40 Pro+, kasım ayında rakiplerine fark atmış durumda.

KASIM AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

AnTuTu tarafından açıklanan listeye göre, kasım ayının en iyi 10 Android telefonu ve aldığı puanlar şu şekilde:

(Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan ayrıntılı özelliklerine göz atabilirsiniz.)