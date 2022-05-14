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    490 metrelik göktaşı, Dünya'nın yakınından geçecek

    NASA, gezegenimize yakın geçiş yapmaya hazırlanan Asteroid 388945'i takip ediyor. Göktaşının, 490 metre genişliğe sahip olduğu düşünülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 12:32
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    490 metrelik göktaşı, Dünya'nın yakınından geçecek

    Dünya, yeni bir göktaşının geçişine tanıklık edecek.

    Asteroid 388945 (2008 TZ3), 15 Mayıs'ta Dünya'ya en yakın konuma gelecek.

    NASA takibe aldı

    NASA, gezegenimize doğru ilerleyen devasa asteroidi yakından takip ediyor.

    Dev göktaşının 490 metre genişliğe sahip olduğu tahmin ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse, New York'taki Empire State binası, 381 metre yüksekliğinde.

    "Dünya'ya çarparsa..."

    New York Post, "Bu büyüklükte bir asteroid, Dünya'ya çarparsa ciddi hasara neden olur." notunu paylaştı.

    Ancak söz konusu asteroidin, Dünya'ya yaklaşık 5,6 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği kaydedildi.

    Bu mesafe, her ne kadar uzak gibi görünse de uzaydaki uzaklıklar dikkate alındığında büyük bir mesafe olarak kabul edilmiyor.

    490 metrelik göktaşı, Dünya nın yakınından geçecek #1

    490 metrelik göktaşı, Dünya nın yakınından geçecek #2


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