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    WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü

    WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü

    Sosyal paylaşım platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sağlanamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 18:51
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 19:18
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    Dünyada en yaygın şekilde kullanılan sosyal medya platformlarından WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü.

    Erişimin kesilmesinin hemen ardından olay, erişimin devam ettiği Twitter'da gündem oldu.

    Aynı firmaya ait 3 platformda yaşanan erişim problemine ilişkin bir açıklama gelmedi.

    ERİŞİM SORUNU GLOBAL

    Türkiye'den duruma ilişkin ilk açıklamayı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptı.

    Twitter'da bir paylaşım yapan Sayan, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

    WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü #1

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