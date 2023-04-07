5 dakikada tam şarj! Oppo, 300W hızlı şarj sistemi üzerinde çalışıyor Oppo, Redmi tarafından tanıtılan 300W hızlı şarj teknolojisine kendi geliştirdiği şarj çözümüyle yanıt vermeye hazırlanıyor.

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Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi. Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

Xiaomi, 300W şarj teknolojisinin ön gösterimini MWC 2023’te yapmıştı. Şimdi de Oppo benzer bir teknolojiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Oppo'dan 300W hızlı şarj

Oppo, 300W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile telefonların şarj dolum süresini 5 dakika ve altına düşürecek.

Henüz, yeni şarj sisteminin çıkış tarihi veya hangi cihazların desteklediği belli olmasa da sızıntılar, 2023 yılının sonlarını işaret ediyor.