50 bin yıl önce görülen kuyruklu yıldız, Dünya'yı ziyaret edecek

50 bin yıl önce görülen kuyruklu yıldız, Dünya'yı ziyaret edecek

Dünya'ya son yaklaşımını 50 bin yıl önce yapan bir kuyruklu yıldız, gezegenimizi yeniden ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan cisimler, bazen görünmür bir atmosfer, bazen de kuyruk oluşturur. Bu cisimlere ise kuyruklu yıldız denir.

Güneş sisteminin diğer küçük cisimlerinin aksine, kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri biliniyor. Örneğin Çin kayıtlarına göre, Halley kuyruklu yıldızı MÖ 240 yılından beri tanınıyor.

50 bin yıl önce görülen kuyruklu yıldız geri döndü

Dünya'ya son yaklaşımını 50 bin yıl önce yapan bir kuyruklu yıldız, gezegenimizi yeniden ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Resmi olarak C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, her 50 bin yılda bir Güneş’in yörüngesinde dönüyor ve 1 Şubat 2023'te Dünya’ya en yakın yaklaşımını yapması bekleniyor.

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 40 milyon kilometre ötedeyken çıplak gözle görülebileceğini açıkladı.

Comet C/2022 E3'ü (ZTF), Temmuz 2020'de NEOWISE kuyruklu yıldızından bu yana, çıplak gözle görülen ilk kuyruklu yıldız olacak.