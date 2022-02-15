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50 megapiksel kameralı Nokia G21 tanıtıldı: İşte fiyatı

50 megapiksel kameralı Nokia G21 tanıtıldı: İşte fiyatı

HMD Global, daha önce bazı özelliklerini sizlerle paylaştığımız Nokia G21'i görücüye çıkardı. İşte telefonun fiyatı ve öne çıkan özellikleri...