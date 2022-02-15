Euro
15.40
0.25%
Dolar
13.59
0.02%
Altın
820.79
0.35%
Borsa
2018
0.80%
Bitcoin
594.009
3.49%
BTXN Coin
37.84
0.07%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    50 megapiksel kameralı Nokia G21 tanıtıldı: İşte fiyatı

    HMD Global, daha önce bazı özelliklerini sizlerle paylaştığımız Nokia G21'i görücüye çıkardı. İşte telefonun fiyatı ve öne çıkan özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    50 megapiksel kameralı Nokia G21 tanıtıldı: İşte fiyatı

    Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.

    Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni Nokia G21 modelini görücüye çıkardı.

    Geçen yıl piyasaya sürülen Nokia G20'nin yerini alan telefonun özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

    NOKIA G21 ÖZELLİKLERİ

    6.5 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip HD+ LCD ekranla gelen Nokia G21, Unisoc T606 yonga setinden güç alıyor. 4GB RAM kapasitesiyle gelen telefonda, 64/128 GB depolama seçenekleri yer alıyor.

    nokia g21

    Nokia G21'in arka panelinde 50 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel sefie kamerası karşımıza çıkıyor.

    Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Nokia G21, gelecek aylarda Android 12'ye güncellenecek ve Android 13 güncellemesi de alacak.

    18 watt hızlı şarj özellikli 5.050 mAh batarya ile gelen Nokia G21'in fiyatı 170 euro olarak açıklandı.

    nokia g21

    nokia g21

     


    İlginizi Çekebilir

    ABD'den çağrı: Belarus ve Moldova'ya seyahat etmeyin
    Dünya

    ABD'den çağrı: Belarus ve Moldova'ya seyahat etmeyin

    Başak Dizer'den yeni hamilelik pozu
    Magazin

    Başak Dizer'den yeni hamilelik pozu

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Görüş Bildir