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- 50 megapiksel kameralı Nokia G21 tanıtıldı: İşte fiyatı
50 megapiksel kameralı Nokia G21 tanıtıldı: İşte fiyatı
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 10:22
Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.
Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni Nokia G21 modelini görücüye çıkardı.
Geçen yıl piyasaya sürülen Nokia G20'nin yerini alan telefonun özelliklerine gelin daha yakından bakalım.
NOKIA G21 ÖZELLİKLERİ
6.5 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip HD+ LCD ekranla gelen Nokia G21, Unisoc T606 yonga setinden güç alıyor. 4GB RAM kapasitesiyle gelen telefonda, 64/128 GB depolama seçenekleri yer alıyor.
Nokia G21'in arka panelinde 50 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel sefie kamerası karşımıza çıkıyor.
Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkan Nokia G21, gelecek aylarda Android 12'ye güncellenecek ve Android 13 güncellemesi de alacak.
18 watt hızlı şarj özellikli 5.050 mAh batarya ile gelen Nokia G21'in fiyatı 170 euro olarak açıklandı.