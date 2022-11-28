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    500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

    Bilgisayar korsanlarıyla iletişime geçen güvenlik uzmanları, yaklaşık 500 milyon WhatsApp kullanıcısının numaralarının sızdırıldığını tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 09:57
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    500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

    Son aylarda sık sık verilerin sızdırılması ile gündeme gelen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir sızıntıyla daha karşı karşıya.

    Güvenlik uzmanları, 487 milyon WhatsApp kullanıcısının telefon numaralarının çalındığını bildirdi. Ayrıca çalınan numaralar tanınmış bir bilgisayar korsanlığı topluluğu üzerinden satışa çıkarıldı.

    Türkiye de listede

    İddialara göre, satışa çıkan verilerde yer alan kullanıcı bilgileri 84 farklı ülkeden geliyor. Gönderiyi paylaşanlara göre bu ülkelerin arasında Türkiye de yer alıyor.

    Listede ABD'den 32, İngiltere'den 11, Rusya'dan 10, Mısır'dan 45, İtalya'dan 35, Suudi Arabistan'dan 29, Fransa'dan 20 ve Türkiye'den 20 milyon vatandaşın telefon numarası yer alıyor.

    WHATSAPP

    Sızdırılan telefon numaraları, genellikle insanları dolandırmak amaçlı kullanılıyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve SMS'lere karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

    Hackerler verilerin kaynağını açıklamazken, kendi özel teknikleriyle verileri ele geçirdiklerini ifade ediyor. Öte yandan, WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.


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