500 TL'lik oyun ücretsiz! Xbox Game Pass haziran oyunları Microsof'un Xbox Game Pass abonelik sistemine yeni oyunlar ekleniyor. İşte haziran ayının ilk yarısında eklenecek oyunlar.

ensonhaber.com

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, haziran ayının ilk yarısında platforma 500 TL değerinde 8 oyun eklenecek.

Xbox Game Pass haziran oyunları

Car Mechanic Simulator 2021 - 1 Haziran

Slayers X: Terminal Aftermath - 1 Haziran

The Big Con - 1 Haziran

Amnesia: The Bunker - 6 Haziran

Hypnospace Outlaw - 6 Haziran

Rune Factory 4 Special - 8 Haziran

Stacking - 8 Haziran

Dordogne - 13 Haziran

Kaldırılacak oyunlar

Xbox Game Pass kütüphanesinden 15 Haziran tarihinde kaldırılacak oyunlar da şu şekilde:

Bridge Constructor Portal

Chorus

Maneater

Mortal Shell

Serious Sam 4

Total War: Three Kingdoms