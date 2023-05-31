500 TL'lik oyun ücretsiz! Xbox Game Pass haziran oyunları

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre, haziran ayının ilk yarısında platforma 500 TL değerinde 8 oyun eklenecek.
Xbox Game Pass haziran oyunları
Car Mechanic Simulator 2021 - 1 Haziran
Slayers X: Terminal Aftermath - 1 Haziran
The Big Con - 1 Haziran
Amnesia: The Bunker - 6 Haziran
Hypnospace Outlaw - 6 Haziran
Rune Factory 4 Special - 8 Haziran
Stacking - 8 Haziran
Dordogne - 13 Haziran
Kaldırılacak oyunlar
Xbox Game Pass kütüphanesinden 15 Haziran tarihinde kaldırılacak oyunlar da şu şekilde:
Bridge Constructor Portal
Chorus
Maneater
Mortal Shell
Serious Sam 4
Total War: Three Kingdoms