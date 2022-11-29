5.4 milyon Twitter kullanıcısının verileri çalındı

Twitter'da milyonlarca kişinin telefon numarası internet üzerinden satışa sunuldu.

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte çalkantılı günler yaşan Twitter'a bir darbe de hackerlardan geldi. Hem aktif hem de engelli milyonlarca kullanıcının verileri internet ortamlarında satılıyor.

5.4 milyon kullanıcıya ait telefon numarası ve email adreslerini çalan hackerlar, verileri hacker forumlarında satışa sunuyor.

Bununla birlikte, Twitter üzerinde askıya alınmış yaklaşık 1.2 milyon hesabın da çalındığı belirtiliyor.

Güvenlik uzmanlarına göre hackerlar, Twitter API kodlarında bulunan bir açık üzerinden verileri ele geçirdi.

Kaynaklar, söz konusu açığın daha uzun süre kullanılmış olabileceğini ve 17 milyon kullanıcının durumdan etkilendiğini söylüyor. Ancak geri kalan sızıntılar henüz satışa çıkmış değil.





Twitter kullanıcıları dikkatli olmalı

Uzmanlar, saldırganların oltalama yolu ile kullanıcıları kandırmaya çalışacağı konusunda uyarıyor.

Sızdırılan telefon numaraları, genellikle insanları dolandırmak amaçlı kullanılıyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve SMS'lere karşı dikkatli olmanız gerekiyor.