5G desteği olmayan Redmi Note 10T tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

5G desteği olmayan Redmi Note 10T tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi'nin Note serisindeki en yeni akıllı telefonu Redmi Note 10T tanıtıldı. Telefon, POCO M3 Pro'nun 5G olmayan versiyonu olarak satışa sunulacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmıştı.

Şimdi ise Rusya'da bir etkinlik düzenleyen marka, Note 10 serisine yeni bir modeli daha ekledi.

Yeni tanıtılan Redmi Note 10T, POCO M3 Pro'nun 5G olmayan versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

REDMI NOTE 10T ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ 90 Hz ekrana sahip Redmi Note 10T, MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden güç alıyor.

4/6 GB RAM seçeneklerine sahip telefonda, 64/128 GB depolama seçenekleri mevcut.

Redmi Note 10T'nin arka kısmına baktığımızda 48 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilmiş 8MP'lik tek bir kamera var.

Android 11 işletim sistemiyle ve MIUI 12 arayüzüyle kutusundan çıkacak Redmi Note 10T, 5G desteğine sahip olmayacak. Bu da fiyatın, benzer modellere kıyasla daha uygun olacağı anlamına geliyor.

REDMI NOTE 10T FİYAT

Son olarak, 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi Note 10T'nin başlangıç fiyatı 276 dolar olarak açıklandı.